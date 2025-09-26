Депутаты переизбрали Светлану Касенову мэром Заводоуковска

Депутаты думы Заводоуковска утвердили на должность градоначальника Светлану Касенову, которая возглавляет муниципалитет с 2020 года, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Второй срок — еще большая ответственность, чем первый. Благодарна, что могу помогать ее развитию и буду делать все возможное для этого»,— написала госпожа Касенова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Мэр добавила, что за пять лет управления муниципалитетом привлекла «все возможные ресурсы» для развития инфраструктуры округа. «В 2024 году мы взяли на сопровождение рекордное количество инвестиционных проектов. Маленькими шагами идем к лучшему»,— сказала она. Светлана Касенова подчеркнула, что знает все «недостатки и недоработки изнутри». «Знаю, что нужно жителям, потребности округа, и работаю над всем этим постоянно. За ближайшие пять лет мы сможем реализовать множество крупных и ярких проектов на благо заводоуковцев»,— заверила градоначальник.

Светлане Касеновой 51 год, она уроженец села Яковлево Заводоуковского района. С 1996 года работала ведущим специалистом, затем председателем правового комитета администрации муниципалитета, с 2006 года – заместителем мэра, управляющим делами. В 2015 году прошла переподготовку в Московской школе управления «Сколоково» по программе «Перспективы Тюменского региона: новые индустрии и кадровый потенциал». В 2020 году депутаты думы Заводоуковска наделили госпожу Касенову полномочиями градоначальника.

По данным Тюменьстата, на начало 2025 года в Заводоуковском округе проживало 47 401 человек, в 2024-ом — 47 394, в 2023-ем — 47 461. Доходы городского бюджета на 2025 год планируются в размере 3 млрд 427 млн руб., расходы — в объеме 3 млрд 629 млн руб.

Василий Алексеев