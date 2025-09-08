Два белгородских министра получат статус вице-губернатора

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании поручил наделить министра финансов и бюджетной политики Наталью Шаролапову и министра цифрового развития Сергея Четверикова статусами вице-губернаторов. При этом они продолжат руководить указанными ведомствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Белгородской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Белгородской области

Господин Гладков пояснил, что два новых замгубернатора увеличат объем своих обязанностей и межведомственное влияние в рамках нового статуса. Он отметил, что в правительстве было две вакансии.

«Причины очень простые: мы видим, что… в отдельных направлениях слабый контроль со стороны министерств за расходованием бюджетных средств как федеральных, так и региональных приводит к повышенным претензиям со стороны правоохранительных органов. С другой стороны меня напрягает, что нарушений, которые есть, могло бы не быть при должном контроле»,— сказал губернатор после заявления о кадровых изменениях.

Глава региона добавил, что перед господином Четвериковым стоит задача удержать за областью статус одной из самых сильных в стране с точки зрения цифровой трансформации органов государственной власти, продолжить реализацию проектов «в рамках образовательных треков». «Очень много того, что касается войны, обеспечение безопасности, не все до конца удовлетворяет с точки зрения завершения работ, но динамика, которую показывает министерство, внушает мне скрытый оптимизм»,— добавил Вячеслав Гладков.

Наталья Шаролапова работала вместе с господином Гладковым в в администрации города Заречный в Пензенской области, где с февраля 2014 года возглавляла финансовое управление. В июле 2021 года она пришла в правительство Белгородской области как советник Вячеслава Гладкова, а затем возглавила вновь созданное управление финконтроля. С апреля 2023 года руководила министерством финансов и бюджетной политики в качестве врио, в начале 2025-го была утверждена в должности.

В 2023 году в отставку ушел замгубернатора — министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. Тогда же было решено разделить эти должности и отдать вторую Сергею Четверикову. До этого он был заместителем министра и начальником департамента инфраструктурных решений.

Алина Морозова