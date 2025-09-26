Неплательщики остаются дома

Ипотечные заемщики стали массово банкротиться. О росте числа запущенных процедур о несостоятельности заемщика “Ъ” сообщили в Сбербанке. За прошлый год портфель таких дел вырос на 83%. Это связано с тем, что клиенты стали активно использовать новый механизм защиты ипотечного жилья. Закон теперь позволяет банкротам сохранить за собой квартиру, которая в залоге, при условии, что это единственное жилье должника. Прежде банк таких ипотечников выселял, а их квартиры выставлял на продажу в счет погашения кредита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уже появились случаи злоупотребления этой нормой, пояснил адвокат, руководитель проектов по банкротству Московской коллегии адвокатов «Юридическая помощь бизнесу» Антон Фомин: «До поправок 2024 года возбуждение процедуры банкротства неизбежно влекло бы за собой реализацию ипотечной квартиры с торгов. Соответственно, заемщик лишался квартиры и ипотеки.

А после 2024-го ипотечные заемщики получили право в отношении ипотечной квартиры заключить с банком отдельное мировое соглашение, при этом сохранив возможность списания задолженностей по иным кредитам, например, потребительским.

Понятно, что в таком случае растет число процедур банкротства, то есть дефолтов по кредитам. Часто у ипотечных заемщиков есть еще какие-то кредитные обязательства, и под риском утраты ипотечной квартиры часто люди все-таки предпринимали попытки изыскать финансирование, может быть, каким-то образом воспользоваться помощью родственников, предпринять именно активные действия, направленные на обслуживание своих долговых обязательств. А после появления такого законодательного инструмента мотивация заемщика попытаться найти финансирование стала меньше. Для банков отсутствие этого сдерживающего фактора, по сути, привело к увеличению невозвратных задолженностей».

Массовыми случаи злоупотребления делают так называемые раздолжнители, считают в Сбербанке. Они обзванивают банковских клиентов и предлагают безболезненно избавиться от кредитных обязательств через процедуру банкротства. По сути, банки попадают в западню правовой коллизии и лишаются шансов вернуть себе залоговый объект неплательщика, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Раздолжнители — это старая почтенная профессия, которая находится на грани между мошенничеством и совершенно легальными юридическими услугами. Это люди, которые помогают клиентам банков так или иначе погашать долги или договариваться с организациями о реструктуризации этих долгов.

По совету раздолжнителей люди стали пользоваться, конечно, более простым вариантом, потому что действительно банку становится крайне сложно, если не невозможно, отобрать у человека единственное жилье, если он находится в процедуре банкротства, потому что эта процедура теперь не подразумевает отъем жилья. Проблема в том, что банкам, которые трактуют это в качестве злоупотреблений или нарушения закона, очень сложно это доказать. То есть все делается более или менее по закону, просто банкам это не нравится, потому что у них фактически исчезает возможность реализовать это залоговое жилье, и сам человек его не реализует. Банку остается только оспаривать то, что человек признан банкротом».

Мировое соглашение между ипотечником-банкротом и его банком утверждает суд. К удивлению экспертов по кредитной задолженности, первыми в очереди объявить себя несостоятельным заемщиком стали весьма состоятельные россияне, рассказал генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин: «Такие схемы часто первыми применяют VIP-должники, то есть должники по крупным суммам, обладающие серьезными ресурсами.

При этом схема реализуется, как правило, в несколько этапов. Сначала выводится имущество и скрываются доходы, а затем, с выдерживанием периода, когда сделки могут быть особенно легко оспорены, запускается банкротство и банку-кредитору навязывается мировое соглашение по уже единственному жилью.

Стоит отметить, что такая недобросовестная операция далеко не всегда срабатывает. Суды достаточно серьезно исследуют мировые соглашения, и если видят скрытие активов, чтобы осталось только одно жилье, скрытие доходов, иные манипуляции, тогда мировое соглашение не утверждается. Если же роскошное жилье пытаются сохранить с помощью мирового соглашения, то это тоже может не сработать, хотя критерии роскошного жилья достаточно оценочные и расплывчатые».

Следующим этапом в развитии потребительского кредитования должна стать концепция can pay, should pay, то есть если у человека есть имущество и доход, то он должен платить, заявили в Сбербанке. Такая схема работает, например, в Германии. Чтобы освободиться от долгов, нужно три года платить кредиторам ежемесячные платежи. Процедура напоминает план реструктуризации, по которому должник с постоянным доходом получает рассрочку на несколько лет. В России Верховный суд уже допускал возможность принудительной реструктуризации долгов гражданина в рамках банкротства.

Светлана Белова