Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неплательщики остаются дома

С чем связан рост числа банкротств ипотечных заемщиков

Ипотечные заемщики стали массово банкротиться. О росте числа запущенных процедур о несостоятельности заемщика “Ъ” сообщили в Сбербанке. За прошлый год портфель таких дел вырос на 83%. Это связано с тем, что клиенты стали активно использовать новый механизм защиты ипотечного жилья. Закон теперь позволяет банкротам сохранить за собой квартиру, которая в залоге, при условии, что это единственное жилье должника. Прежде банк таких ипотечников выселял, а их квартиры выставлял на продажу в счет погашения кредита.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уже появились случаи злоупотребления этой нормой, пояснил адвокат, руководитель проектов по банкротству Московской коллегии адвокатов «Юридическая помощь бизнесу» Антон Фомин: «До поправок 2024 года возбуждение процедуры банкротства неизбежно влекло бы за собой реализацию ипотечной квартиры с торгов. Соответственно, заемщик лишался квартиры и ипотеки.

А после 2024-го ипотечные заемщики получили право в отношении ипотечной квартиры заключить с банком отдельное мировое соглашение, при этом сохранив возможность списания задолженностей по иным кредитам, например, потребительским.

Понятно, что в таком случае растет число процедур банкротства, то есть дефолтов по кредитам. Часто у ипотечных заемщиков есть еще какие-то кредитные обязательства, и под риском утраты ипотечной квартиры часто люди все-таки предпринимали попытки изыскать финансирование, может быть, каким-то образом воспользоваться помощью родственников, предпринять именно активные действия, направленные на обслуживание своих долговых обязательств. А после появления такого законодательного инструмента мотивация заемщика попытаться найти финансирование стала меньше. Для банков отсутствие этого сдерживающего фактора, по сути, привело к увеличению невозвратных задолженностей».

Массовыми случаи злоупотребления делают так называемые раздолжнители, считают в Сбербанке. Они обзванивают банковских клиентов и предлагают безболезненно избавиться от кредитных обязательств через процедуру банкротства. По сути, банки попадают в западню правовой коллизии и лишаются шансов вернуть себе залоговый объект неплательщика, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Раздолжнители — это старая почтенная профессия, которая находится на грани между мошенничеством и совершенно легальными юридическими услугами. Это люди, которые помогают клиентам банков так или иначе погашать долги или договариваться с организациями о реструктуризации этих долгов.

Почему банки стали чаще соглашаться на списание по кредитам

По совету раздолжнителей люди стали пользоваться, конечно, более простым вариантом, потому что действительно банку становится крайне сложно, если не невозможно, отобрать у человека единственное жилье, если он находится в процедуре банкротства, потому что эта процедура теперь не подразумевает отъем жилья. Проблема в том, что банкам, которые трактуют это в качестве злоупотреблений или нарушения закона, очень сложно это доказать. То есть все делается более или менее по закону, просто банкам это не нравится, потому что у них фактически исчезает возможность реализовать это залоговое жилье, и сам человек его не реализует. Банку остается только оспаривать то, что человек признан банкротом».

Мировое соглашение между ипотечником-банкротом и его банком утверждает суд. К удивлению экспертов по кредитной задолженности, первыми в очереди объявить себя несостоятельным заемщиком стали весьма состоятельные россияне, рассказал генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин: «Такие схемы часто первыми применяют VIP-должники, то есть должники по крупным суммам, обладающие серьезными ресурсами.

При этом схема реализуется, как правило, в несколько этапов. Сначала выводится имущество и скрываются доходы, а затем, с выдерживанием периода, когда сделки могут быть особенно легко оспорены, запускается банкротство и банку-кредитору навязывается мировое соглашение по уже единственному жилью.

Стоит отметить, что такая недобросовестная операция далеко не всегда срабатывает. Суды достаточно серьезно исследуют мировые соглашения, и если видят скрытие активов, чтобы осталось только одно жилье, скрытие доходов, иные манипуляции, тогда мировое соглашение не утверждается. Если же роскошное жилье пытаются сохранить с помощью мирового соглашения, то это тоже может не сработать, хотя критерии роскошного жилья достаточно оценочные и расплывчатые».

Какие инструменты дисконта для привлечения клиентов используют девелоперы

Следующим этапом в развитии потребительского кредитования должна стать концепция can pay, should pay, то есть если у человека есть имущество и доход, то он должен платить, заявили в Сбербанке. Такая схема работает, например, в Германии. Чтобы освободиться от долгов, нужно три года платить кредиторам ежемесячные платежи. Процедура напоминает план реструктуризации, по которому должник с постоянным доходом получает рассрочку на несколько лет. В России Верховный суд уже допускал возможность принудительной реструктуризации долгов гражданина в рамках банкротства.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все