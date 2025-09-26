Ателье Cluev предлагает сервис по обслуживанию любых украшений

В ювелирном доме Cluev уверены, что заботиться об украшении необходимо на протяжении всей жизни драгоценной вещи. Производство российского дома теперь официально открыто для всех клиентов как сервисный центр по обслуживанию ювелирных изделий. Это значит, что любой человек (не только покупатель Cluev) может обратиться в ателье с драгоценностью от любого производителя, в том числе международного. Мастера ателье выполняют ремонт любой сложности для изделий всех брендов с гарантией качества. «Это ключевое направление, которое усиливает позиционирование компании как полноценного дома ювелирного искусства»,— говорится в официальном пресс-релизе.

Предлагается широкий спектр услуг: восстановление и реставрация деформированных или сломанных изделий, корректировка размера колец, закрепка камней, нанесение или удаление гравировки. Клиенту следует обратиться во флагманский магазин Cluev на Петровке или заполнить форму на сайте в разделе «Сервис». Далее специалист проводит бесплатную консультацию и диагностику. После согласования условий и сроков ателье берет украшение в работу. На все виды работ распространяется гарантия.