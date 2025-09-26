Против кинокритика-иноагента Антона Долина возбудили уголовное дело
СКР возбудил дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента против кинокритика Антона Долина (признан в России иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичного управления прокуратуры.
Антон Долин (признан иноагентом)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Как установил надзорный орган, кинокритик неоднократно публиковал в соцсетях свои материалы без маркировки иноагента. При этом ему дважды в течение года назначали административный штраф за нарушение порядка работы иноагента. В управлении СКР по Москве добавили, что следствие рассматривает вопрос об объявлении фигуранта в розыск.
Антона Долина признали иностранным агентом в октябре 2022 года. В сообщении Минюста указывалось, что критика внесли в реестр за осуществление политической деятельности. Господин Долин (иноагент) ранее работал на радио «Эхо Москвы» и был кинообозревателем телепередачи «Вечерний Ургант». В августе этого года кинокритик получил гражданство Молдовы.