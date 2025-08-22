Кинокритик-иноагент Антон Долин и его жена стали гражданами Молдавии

Российский кинокритик Антон Долин (объявлен иноагентом) стал гражданином Молдавии. Также гражданство получили супруга критика Наталия Хлюстова, в прошлом директор отдела продаж Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, и журналист Глеб Пьяных (объявлен иноагентом). Указ о присвоении гражданства подписала президент Молдавии Майя Санду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Долин (признан иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Долин (признан иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российский Минюст объявил господина Долина иностранным агентом в октябре 2022 года. Его добавили в реестр за «осуществление политической деятельности». Критик начал карьеру на радио «Эхо Москвы», был кинообозревателем телепередачи «Вечерний Ургант». В 2024 году господин Долин (иноагент) сообщал, что имеет гражданство Израиля.

Господин Пьяных числится иноагентом с декабря 2022 года. Журналист работал еще в первой редакции «Ъ». Позже он начал телевизионную карьеру: в нулевые работал на телеканале «Россия», НТВ, вел авторские колонки в разных изданиях. В 2022 году уехал из России в Турцию.