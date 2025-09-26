Путин и Гросси обсудили Украину и Иран

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным они обсудили Иран, Ближний Восток и Украину. Переговоры он назвал интересными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: пресс-служба президента РФ Рафаэль Гросси

Фото: пресс-служба президента РФ

«Встреча с Путиным была интересной: мы говорили о ядерной энергетике, обсуждали Иран, Ближний Восток и Украину. Это была уникальная возможность. Я вынес много увлекательных моментов»,— сказал Рафаэль Гросси журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Как пояснил глава МАГАТЭ, организации совершенно необходимо «ознакомиться с мыслями» Владимира Путина, получить поддержку по вопросам, которыми планирует заниматься МАГАТЭ. Он добавил, что Россия — один из лидеров атомной отрасли.

Рафаэль Гроссии прибыл в Москву для участия в Мировой атомной неделе. 25 сентября он провел переговоры с Владимиром Путиным. Президент на встрече поблагодарил главу МАГАТЭ за конструктивное взаимодействие и заверил, что «мы будем делать все, что от нас зависит».