Путин: Россия будет делать все для поддержки работы МАГАТЭ

Во время встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет делать все возможное для поддержки работы агентства.

Владмиир Путин отметил, что сотрудничество России с МАГАТЭ налажено почти по всем направлениям, включая атомную безопасность в мире. «Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Рафаэль Гросси прибыл в Москву в рамках Мировой атомной недели. Согласно планам, глава МАГАТЭ планировал обсудить с президентом России ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и способы избежать ядерных инцидентов.