В Екатеринбурге открыли выставку вице-президента РАХ Виктора Калинина «Отсветы»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылась персональная ретроспективная выставка «Отсветы» первого вице-президента Российской академии художеств (РАХ), Народного художника РФ Виктора Калинина.

Экспозиция объединила около 60 холстов из мастерской автора, охватывающих разные творческие периоды, жанры и темы. Ее дополнили три знаковые работы конца 1970–1980-х годов из собрания музея, сообщили в пресс-службе ЕМИИ.

У организаторов не было цели разместить полотна в хронологическом порядке, но в первом зале выставки можно увидеть раннюю картина «Отец и деревня» 1966 года. По словам Виктора Калинина, впервые она была показана на молодежной выставке в Москве. «Я на свой страх и риск привез эту работу туда на трамвае. Чудом довез ее. Картину приняли очень хорошо и, когда речь заходила среди искусствоведов и людей, которые внимательно относятся к искусству, говорили, что это тот самый Калинин, который написал старика с топором. Лет 10 я ассоциировался только с этой работой», рассказал автор.

Главным источником вдохновения для художника стало детство, проведенное в селе Залесово Алтайского края. Работы Калинина 1970–1980-х годов написаны с характерным для того времени интересом к внутреннему миру человека, к эпической символике и метафоричности, например, как на холсте «Теплый день» (1973), «Ворота» (1979) и «Вечер» (1986).

В центре второго зала стоит подсвеченная инсталляция, на которой можно изучить биографию художника. Обращение Виктора Калинина в 1990-е годы к области сакрального стало закономерным этапом его творческих поисков. Художник отдает дань уважения общеизвестным историческим фигурам («Протопоп Аввакум с житием», 2020). Он изображает своих предков-старообрядцев — людей, которые длительное время подвергались гонениям сначала со стороны синодальной церкви, а затем и советской власти («Протоиерей Тимофей», 2014).

Третий зал посвящен близким творца. Особую эмоциональность вносят в живопись художника образы членов его семьи (триптих «Семья», 2011) и друзей («Портрет композитора Юрия Буцко», 2002).

На презентации Виктор Калинин поделился своим отношением к живописи: «Я не рассчитываю на какую-то всемирную любовь. Боже, упаси. Но реакция простых людей для меня очень значима, и я благодарен, что мои работы интересны. Мои картины находятся в пятидесяти музеях страны. И я в последнее время встречаюсь с теми из них, которые не видел по 50-60 лет. Видеть старые работы с их нынешними, так сказать, братьями и сестрами, меня очень трогает», добавил он.

Экспозиция будет работать до 30 ноября.

София Паникова