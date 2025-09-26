Nikkei: цены на редкоземы бьют рекорды из-за китайских ограничений на экспорт

Японское агентство Nikkei со ссылкой на данные исследовательской компании Argus Media сообщает о рекордном росте цен на редкоземельные металлы. Это происходит на фоне апрельского решения Китая ввести ограничения на экспорт ряда редкоземов, а также растущий спрос на эти металлы со стороны США.

По состоянию на 18 сентября диспрозий в Европе торговался по цене $840 за 1 кг, что примерно в три раза превышает стоимость металла до введения Китаем ограничений. Также подпадающий под китайский экспортный контроль редкозем тербий достиг в Европе цены $3600 за 1 кг, несколько раз обновив рекорды. Цены растут и на редкоземельные металлы, которые не подпадают под экспортные ограничения. Среди них — неодим и празеодим. Сплавы этих металлов используются в магнитах для автомобильных двигателей и ветряных турбин.

23 сентября агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что страны G7 и Евросоюз рассматривают возможность введения минимального уровня цен для стимулирования местного производства редкоземельных металлов. Также обсуждается возможность введения налогов на некоторые виды китайского импорта для стимулирования инвестиций в добычу редкоземов на территории стран G7 и ЕС.

