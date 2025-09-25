Reuters: страны G7 и ЕС хотят добиться минимальных цен на редкоземельные металлы

Страны G7 и Евросоюз рассматривают введение минимальных цен на редкоземельные металлы для стимулирования собственного производства и снижения зависимости от Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Администрация США ведет переговоры с лидерами G7 и ЕС о комплексе торговых мер, направленных на предотвращение демпинга цен на редкоземельные металлы, сообщает Reuters. Среди рассматриваемых вариантов — тарифы, минимальные цены и ограничения на иностранные инвестиции в критически важные материалы, чтобы не допустить ухода производств в Китай. Такие меры будут подкреплены государственными субсидиями, аналогичными тем, что недавно ввели в США.

По словам экспертов на рынке, КНР контролирует около 80% глобального производства редкоземельных металлов. Кроме того, Китай — единственный поставщик самария, который используется исключительно в военных технологиях.

Как говорил ранее зампред Еврокомиссии Стефан Сежурне, ЕС планирует к 2035 году достичь 65% самообеспечения редкоземельными металлами и создавать стратегические запасы лития, кобальта и марганца для нужд автопрома и военно-промышленного комплекса.