Минобороны показало видео уничтожения беспилотных катеров в Черном море

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Черном море безэкипажных катеров. Морские дроны ВСУ были обнаружены и ликвидированы силами и средствами Черноморского флота.

Катера уничтожали «с применением стрелкового оружия», также применялись барражирующие боеприпасы «Ланцет». Минобороны опубликовало видео.

Когда были сняты кадры, в министерстве не уточнили. Предыдущая массированная атака морских беспилотников на черноморское побережье России произошла 24 сентября.