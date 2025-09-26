МИД России запретил въезд в страну замглаве Минфина Британии

МИД России внес в санкционный список семерых граждан Великобритании. В их числе замминистра финансов и депутат Палаты общин Эмма Рейнолдс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра финансов Великобритании Эмма Рейнолдс

Фото: Darren Staples / Reuters Замминистра финансов Великобритании Эмма Рейнолдс

Фото: Darren Staples / Reuters

В заявлении МИД написано, что новые персональные ограничения введены «в ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона». Внешнеполитическое ведомство указало, что Великобритания финансирует «циничные антироссийские авантюры» и «не оставляет надежд» нанести России стратегическое поражение «с помощью подконтрольного киевского режима».

Въезд в Россию запретили гражданам Британии, которые «запятнали себя агитацией в поддержку неправомерных односторонних ограничений». В их числе:

основатель Open Source Centre Джеймс Бирн;

замдиректора Управления по применению торговых санкций Анна Дибел-Юнг;

депутат Палаты общин Дэвид Майкл Дуган;

начальник Управления по применению финансовых санкций Макс Петрокофски;

начальник европейского отдела Центра по проблемам финансов и безопасности Кинга Редловска;

научный сотрудник Центра по проблемам финансов и безопасности Гонсало Саис Эраскин.

19 сентября Великобритания включила в санкционный список российскую IT-компанию Aeza Group и компанию HeliCo Group, которая занимается продажей и сервисным обслуживанием вертолетов. Под ограничения также попали два гражданина Грузии и танкеры Bavly и Karakuz, которые, по версии Минфина Британии, в обход запрета транспортировали российскую нефть.