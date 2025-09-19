Британия ввела санкции в отношении двух компаний из России и двух физлиц

Великобритания расширила санкционный список и включила в него две российские компании и двух физических лиц. Кроме того, под ограничения попали два судна.

Как написано в сообщении Минфина Британии, под персональные ограничения попали «связанные с Грузией сторонники незаконной войны». Речь идет о грузинском бизнесмене Леване Васадзе и бывшем генпрокуроре Грузии Отаре Парцхаладзе. Им запрещен въезд в Великобританию, счета в британских банках в случае обнаружения будут заморожены.

В санкционный список также включены российская IT-компания Aeza Group и HeliCo Group, которая занимается продажей и сервисным обслуживанием вертолетов. Кроме того, «за транспортировку российской нефти в грузинский порт Батуми» ограничения наложены на танкеры Bavly и Karakuz. Теперь они не смогут входит в порты Великобритании, их доступ к британскому судовому реестру будет ограничен.