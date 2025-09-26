УТЗ удвоит мощности по производству турбинного оборудования к 2030 году

На Уральском турбинном заводе (Екатеринбург) запустили в эксплуатацию стенд сборки для выпуска новых паровых турбин типов К-230 и К-330. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Завод посетили генеральный директор ПАО «Интер РАО» Сергей Дрегваль и губернатор Свердловской области Денис Паслер, которые ознакомились с обновленным оборудованием.

По словам генерального директора УТЗ Дмитрия Изотина, модернизация позволит к 2030 году нарастить объемы выпуска турбинного оборудования на 50%, в том числе за счет освоения производства конденсационных турбин большей мощности.

На новом стенде была показана турбина мощностью 125 МВт, подготовленная к отгрузке. С 2019 года УТЗ поставил 17 таких турбин для электростанций в России, Беларуси и Монголии. Сейчас на стадии сборки находится турбина мощностью 250 МВт, предназначенная для московской энергосистемы.

«За последние четыре года на УТЗ введено в эксплуатацию более 70 единиц станочного и более 90 единиц сварочного оборудования. В текущем году на заводе появилась новая лаборатория по входному контролю качества металлоизделий. Пропускная способность лаборатории увеличилась в 2 раза»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент УТЗ исполняет 53 заказа на турбинное оборудование для объектов промышленной генерации, атомной энергетики, включая ледокольный флот и плавучие энергоблоки.

Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в холдинг «Интер РАО— машиностроение») — российское энергопромышленное предприятие, изготавливающее паровые и газовые турбины. Находится в Екатеринбурге. Турбины производства УТЗ обеспечивают 50% электроэнергии в России и Беларуси, 70% — в Монголии и 30% — в Казахстане.

