На кинофестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге покажут более 30 фильмов

В Екатеринбурге с 26 по 28 сентября проходит IV международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурная программа кинофестиваля «Одна шестая» пройдет в Доме кино

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Конкурная программа кинофестиваля «Одна шестая» пройдет в Доме кино

В программе — 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии, говорится на сайте фестиваля. В частности, будут показаны фильмы «Бесконечный апрель Антона Бутакова (Россия), «Подари мне цветы» Василия Слепцова (Россия), «Крыша» Ирины Кано (Россия), «Шамбала» Мин Бахадура Бхама (Непал), «Свет» Флоры Лау (Китай).

В жюри основного конкурса вошли: ведущий Первого канала Александр Гордон, продюсер, основатель компании Wish Media Анна Шалашина, актер, режиссер, сценарист Наур Гармелия и другие.

Главной темой деловой программы стала практика применения искусственного интеллекта (ИИ) в кинопроизводстве и его влияние на киноиндустрию.

Кинофестиваль «Одна шестая» проходит в Екатеринбурге с 2022 года. В 2024 году фестиваль собрал 12 тыс. зрителей, на нем показали 48 картин. Его особенностью стала премьера криминальной комедии «Сломя голову», которую режиссер и президент фестиваля Евгений Григорьев снимал в Екатеринбурге.

Есуман Ислонова