Ozon завершил перерегистрацию в России

Ozon (MOEX: OZON) завершил процедуру редомициляции с Кипра и теперь официально зарегистрирован как Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Озон» в САР Калининградской области.

В декабре 2024 года руководство головной компании приняло решение о смене юрисдикции. В июле текущего года кипрские власти утвердили редомициляцию, а 1 сентября акционеры запустили процедуру регистрации юрлица в России.

После «переезда» акции МКПАО будут торговаться на МосБирже.