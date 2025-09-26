Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина, нанеся удар по зданию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), игнорирует усилия третьих стран по урегулированию конфликта. По словам дипломата, Киев демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, которые вовлечены в мирный процесс.

«КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК»,— написано в комментарии Марии Захаровой.

Представитель МИД также добавила, что удар по КТК — это сигнал руководству Евросоюза. По ее словам, в дальнейшем они не должны «удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».

В комментарии Марии Захаровой указано, что с 15 по 24 сентября в результате обстрелов и ударов со стороны Украины пострадали не менее 172 жителей, из которых 27 погибли. Еще как минимум 159 человек ранены, написано в публикации.

