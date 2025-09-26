МИД России: Украина игнорирует усилия по мирному урегулированию конфликта
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина, нанеся удар по зданию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), игнорирует усилия третьих стран по урегулированию конфликта. По словам дипломата, Киев демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, которые вовлечены в мирный процесс.
«КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц, что единогласно признается всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК»,— написано в комментарии Марии Захаровой.
Представитель МИД также добавила, что удар по КТК — это сигнал руководству Евросоюза. По ее словам, в дальнейшем они не должны «удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».
В комментарии Марии Захаровой указано, что с 15 по 24 сентября в результате обстрелов и ударов со стороны Украины пострадали не менее 172 жителей, из которых 27 погибли. Еще как минимум 159 человек ранены, написано в публикации.
