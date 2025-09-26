Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси обсудил с президентом России Владимиром Путиным урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Ирана. По мнению главы МАГАТЭ, Россия играет в этом вопросе важную роль как партнер по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

СВПД — соглашение 2015 года по иранской ядерной сделке, подписанное «евротройкой» (Франция, Германия и Великобритания), Россией, Китаем и США. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. После выхода Вашингтона из СВПД в 2018 году Тегеран отказался от некоторых обязательств, в том числе ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

«Что касается Ирана, нам нужно помочь стабилизировать ситуацию, найти дипломатическое решение, это единственный путь, который будет устойчивым в долгосрочной перспективе»,— сказал господин Гросси журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Рафаэль Гросси и Владимир Путин встретились 25 сентября на Мировой атомной неделе в Москве. По словам главы МАГАТЭ, российский президент обсудил ситуацию вокруг иранской ядерной программы с главами других государств, не уточнив каких.

23 сентября в Нью-Йорке прошли переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и его коллег из стран «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция). После встречи верховный лидер Ирана Али Хаменеи отверг идею переговоров с США по ядерной программе, заявив, что они зашли в тупик. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию о бессрочной отмене санкций против Ирана.

