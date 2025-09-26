В Татарстане продажи грузовиков сократились на 60%

За восемь месяцев 2025 года в Татарстане было продано 1,9 тыс. новых грузовых автомобилей — на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщила пресс-служба «Автостата».

По России в целом в августе продажи новых транспортных средств снизились на 21% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это касается грузовиков, автобусов и коммерческого транспорта. Тогда как вторичный рынок продемонстрировал небольшой рост за счет легковых автомобилей и пикапов.

Ситуация ухудшилась после сокращения числа иностранных поставок и отказа крупных маркетплейсов от услуг логистических компаний. Подробнее — в материале «Грузы не вывезли продажи».

Анна Кайдалова