Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях в двух районах с 20 сентября

С 20 сентября будут введены ограничения движения в Петроградском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В Петроградском районе с 20 сентября по 24 ноября из-за ремонта трамвайных путей ограничат проезд по улице Куйбышева от улицы Чапаева до Кронверкского проспекта, включая перекресток с Мичуринской улицей.

В том же районе с 20 сентября по 5 октября будет ограничено движение на перекрестке улицы Куйбышева и Мичуринской улицы. Сквозной проезд через перекресток по Мичуринской улице в направлении от Малой Посадской улицы к Пеньковой улице и левый поворот с Мичуринской улицы на улицу Куйбышева в сторону улицы Чапаева будут закрыты.

Ограничения в Красносельском районе

Ограничения в Красносельском районе

Фото: Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В Красносельском районе 20 по 21 сентября в связи с ремонтом дорожного покрытия нельзя будет проехать по улице Доблести на участке от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 14, 15 и 16 сентября в Петербурге ограничили движение транспорта в десяти районах.

