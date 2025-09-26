ЕК решила изменить механизм продления санкций против России из-за вето Венгрии

Еврокомиссия предложила поменять механизм продления санкционного режима в отношении России, чтобы обойти вето Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, разосланный главам МИД стран ЕС перед встречей в Копенгагене.

По данным агентства, ЕК предлагает продлевать санкции решением квалифицированного большинства, а не единогласно.

Это предложение послы ЕС будут обсуждать вместе с 19-м пакетом санкций.

Подробнее о содержании нового пакета — в материале «Ъ» «XIX съезд санкций ЕС».