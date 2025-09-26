Египет ведет переговоры с «Росатомом» о строительстве АЭС

Власти Египта обсуждают с «Росатомом» строительство в стране атомной электростанции малой мощности, сообщил глава Минэнерго Египта Махмуд Эсмат.

«Мы сейчас действительно ведем переговоры для того, чтобы познакомиться со всеми возможностями "Росатома" по производству подобных реакторов. Как только мы получим всю информацию, мы приступим к следующему этапу для определения мощности в соответствии с потребностями Египта»,— сказал господин Эсмат «Интерфаксу» в кулуарах Мировой атомной недели.

В 2024 году «Росатом» начал строить в Египте АЭС большой мощности «Эль-Дабаа». В нее войдут четыре энергоблока по 1,2 тыс. МВт каждый. Запуск реакторов запланирован к 2027 году.