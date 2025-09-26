Итальянскую линию розлива воды продают за 55,7 млн рублей в Георгиевске

В Георгиевске на коммерческих торгах продают итальянскую линию розлива воды производительностью 2000 бутылок в час за 55,7 млн руб. Сведения о лоте опубликованы на «ЭТП».

Выставленное на продажу оборудование представляет собой полностью автоматизированную линию от компании Bardi для розлива воды в 19-литровые ПЭТ-бутылки. Установка работала только три сезона, после чего была демонтирована и находится на складе.

В состав комплекса входят машина для снятия колпачков R BARDI DT2 2016 года, моечная машина R BARDI, две машины для розлива и укупоривания R BARDI VICTORIA 5G с бункерами для крышек. Также в комплект включены три машины для установки термоусадочных колпачков BENSON LE-100 производства Тайваня, два механических погрузчика-разгрузчика поддонов R BARDI DP 2000-4 с конвейерами.

Дополнительно покупатель получает десять прямых конвейерных секций, три поворотные конвейерные линии длиной 3,5 метра, комплект системы водоподготовки и фильтрации, а также запасные части. Управление осуществляется через девять шкафов управления различного назначения.

Размер задатка составляет 5% от начальной стоимости. Имущество расположено по адресу: Ставропольский край, Георгиевск, улица Октябрьская, дом 128/10.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Георгиевске Ставропольского края на коммерческие торги выставили итальянскую автоматическую линию розлива шампанского AMS FERRARI мощностью 6000 бутылок в час за 61 млн руб.

Тат Гаспарян