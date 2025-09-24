Итальянскую линию розлива шампанского на Ставрополье продают за 61 млн рублей

В Георгиевске Ставропольского края на коммерческие торги выставили итальянскую автоматическую линию розлива шампанского AMS FERRARI мощностью 6000 бутылок в час за 61 млн руб. Сообщение о проведении аукциона опубликовано на портале «ЭТП.ТР».

Фото: ЭТП.ТР

Продается производственная линия AMS FERRARI TESTA ROSSA 32-40-4-4 2014 года выпуска для розлива шампанского, сидра и игристых вин. В сообщении говорится, что оборудование находится в отличном состоянии и проработало только три сезона. Местонахождение лота: улица Октябрьская, д 128/10

В настоящее время линия демонтирована и хранится на сухом складе. В состав комплекса входит автоматический квадроблок с 32 ополаскивающими элементами, 40 розливными кранами и восемью укупорочными головками для натуральных и пластиковых пробок. Производительность установки составляет 6 тыс. бутылок в час.

Также в комплект включены мюзлевочный автомат NORTAN MINERVA 60, автомат для накидывания капсул NORTAN PRISMA 60 S, туннельный пастеризатор для термической обработки продукции и этикетировочный автомат KOSME TOPSTAR 16T S3 E3TAX австрийского производства мощностью 12 тыс. бутылок в час.

Линия дополнена депаллетизатором AMS FERRARI, комплектом для переналадки и транспортерными системами из нержавеющей стали протяженностью 20 метров. Все оборудование соответствует международным промышленным стандартам и отличается минимальными требованиями к обслуживанию.

Итоги аукциона проведут 11 октября.

Тат Гаспарян