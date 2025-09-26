«Росатом» проектирует новый плавучий энергоблок

«Росатом» начал проектировать новый плавучий энергоблок мощностью 180 МВт, сообщил заместитель гендиректора корпорации Андрей Никипелов. Блок предназначен для работы в Арктике.

«У нас в планах создать целую линейку плавучих энергоблоков. И следующая наша задумка, следующая наша мысль - это то, что мы уже проектируем. Это ПЭБ-180»,— сказал господин Никипелов на полях Мировой атомной недели (цитата по ТАСС). Он уточнил, что речь идет о реакторах, которые «Росатом» уже сделал для ледокола «Лидер».

Замглавы «Росатома» также рассказал, что в ПЭБ-180 будет использоваться ядерный реактор РИТМ-400. Он также напомнил, что в линейке плавучих энергоблоков представлены ПЭБ мощностью 106 МВт для арктических регионов и мощностью 100 МВт для южных регионов и экспорта.