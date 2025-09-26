В Крыму открыли индустриальный парк за 1,2 млрд руб.

В Феодосии открылся первый в Крыму индустриальный парк, который создаст более 1200 новых рабочих мест. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Совместно с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алмазом Шаукатовичем Хусаиновым дал старт работе индустриального парка "Феодосия", построенного в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", реализуемой по поручению президента Владимира Владимировича Путина»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, на строительство объекта из федерального бюджета потратили 1,2 млрд руб., он предполагает создание более 1200 рабочих мест. На базе нового парка планируют организовать производство строительных материалов, изделий легкой промышленности, сельскохозяйственной продукции, а также развивать другие направления.

«Интерес к новой площадке уже проявили инвесторы из различных регионов России, меморандумы о намерениях подписаны с 11 потенциальными резидентами»,— добавил глава Крыма.

Он также сообщил, что с целью максимальной поддержки резидентов парка до конца 2027 года будет действовать льготная стоимость аренды земли — 1 руб. за 1 га в год.

Строительство парка стартовало весной 2019 года на площади 122,3 га в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Александр Дремлюгин, Симферополь