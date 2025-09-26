Теннисистка Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира в Пекине

11-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Пекине. Призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн.

В матче второго круга Александрова уступила чешке Барборе Крейчиковой (34-я в рейтинге WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу чешской спортсменки. В следующем раунде Крейчикова сыграет против 39-й ракетки мира американки Маккарти Кесслер.

Ранее в третий круг смогла пробиться россиянка Вероника Кудерметова (30), обыгравшая венгерку Анну Бондарь (96).

Турнир завершится 1 октября. Его действующей победительницей является третья ракетка мира американка Коко Гауфф.

