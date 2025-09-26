Суд отменил решение об утверждении временного управляющего «Башкиравтодора»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Башкирии о назначении Олега Рыкуса временным управляющим АО «Башкиравтодор».

Отмененный акт был принят 24 июля. В тот же день «Башкиравтодор» признан банкротом, поэтому на Олега Рыкуса, члена ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», суд возложил исполнение обязанностей конкурсного управляющего.

С утверждением арбитражного управляющего были несогласны само банкротящееся предприятие, а также акционеры — минземимущества Башкирии, АО «Региональный фонд» — и региональное управление ФНС. По их мнению, господин Рыкус аффилирован с другими участником дела о банкротстве, а именно с ООО «АГ-Бизнесгрупп», чьи интересы он представлял при подготовке к собранию кредиторов «Башкиравтодора».

Кроме того, представители других кредиторов — ООО «Битум» и ООО «Электросетьпроект» — на судебном заседании заявили о заинтересованности управляющего и по отношению к ООО «Сколхимпром», еще одному контрагенту «Башкиравтодора». В качестве доказательства они заявили, что в электронную картотеку арбитражных дел документы от имени «Сколхимпрома» и Олега Рыкуса направлялись с одной учетной записи.

3 сентября решение о банкротстве госкомпании было отменено, дело о несостоятельности вернулось на стадию наблюдения. Тем не менее, апелляционный суд оставил господина Рыкуса исполняющим обязанности временного управляющего.

15 сентября Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил июльское определение о назначении временного управляющего.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на прошлой неделе сам господин Рыкус написал заявление об освобождении от обязанностей. Сегодня стало известно, что производство по его ходатайству прекращено: арбитражный суд Башкирии сослался на постановление суда апелляционной инстанции, отменившего решение о назначении.

Остается ли в силе апелляционное постановление о назначении Олега Рыкуса исполняющим обязанности временного управляющего, не ясно.