Временный управляющий «Башкиравтодора» просит об освобождении от обязанностей

Исполняющий обязанности временного управляющего АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике) Олег Рыкус в рамках дела о банкротства компании попросил об освобождении от должности.

Господин Рыкус (член ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса») был назначен исполняющим обязанности конкурсного управляющего «Башкиравтодора» в конце июля, когда предприятие было признано банкротом. С его назначением не согласились кредиторы банкрота — «Битум» и Сбер, а также акционеры дорожно-строительного подрядчика — минезмимущество Башкирии и Регфонд.

3 сентября апелляционный суд отменил решение о банкротстве, а 15 сентября — о назначении Олега Рыкуса конкурсным управляющим. Тем не менее, он продолжал исполнять обязанности временного управляющего.

Заявление должно было рассматриваться сегодня в арбитражном суде Башкирии. По данным картотеки арбитражных дел, в заседании объявлен перерыв до завтра, 25 сентября.

