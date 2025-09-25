Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Металлостроя погиб при квартирном пожаре на Полевой улице

Около половины шестого утра 25 сентября в доме 2/30 по Полевой улице в Металлострое загорелась трехкомнатная квартира, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. В одной из комнат обгорела обстановка на площади 5 кв. м.

Справиться с огнем удалось чуть менее чем за два часа, к ликвидации пожара привлекали три пожарно-спасательных расчета. Спасти мужчину, находившегося в квартире, не удалось.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржца госпитализировали после квартирного пожара на Выборгской набережной.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все