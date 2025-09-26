Глава СКР повторно запросил доклад по делу о нарушении прав жильцов ЖК «Куба» в Тольятти

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов ЖК «Куба» в Тольятти. Это решение принято после жалоб жителей на застройщика и управляющую компанию, сообщает пресс-служба СКР.

Согласно информации ведомства, жильцы комплекса обратились с тем, что их права продолжают нарушаться. Пять многоквартирных домов ввели в эксплуатацию в 2019-2023 гг. При их возведении компания-застройщик ГК «Патриот» ненадлежащим образом оборудовала канализационную систему, что приводит к регулярным затоплениям подвалов сточными водами. Строительная компания признана банкротом, канализационно-насосная станция передана в частную собственность, ее владелец не принимает меры для проведения ремонта.

СУ СКР по Самарской области расследует уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад.

Руфия Кутляева