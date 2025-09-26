Хаски, Любовь Успенская и «Ночи Кабирии»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно посетить концерты Pyrokinesis, Любови Успенской и Вадима Самойлова. В музеях — увидеть выставку «Папочка» и сходить на пешеходную экскурсию по местам поэта Ильи Кормильцева. В театрах — увидеть спектакли «Мурави», «Сарафанное радио» и «Шинель». В кино — посмотреть фильмы «Цвета времени», «Ночи Кабирии» и «Презрение». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы Pyrokinesis

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Выступление группы Pyrokinesis

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

В концерт-холле «Свобода» 28 сентября выступит Pyrokinesis. Исполнитель известен хитами «Днями-ночами», «Цветами радуги», «Тернии», «молчаливое согласие небес». Билеты — 5 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 30 сентября пройдет концерт «Классика in Jazz», на котором сыграет фортепианный дуэт Даниила Крамера и Валерия Гроховского. Они исполнят известные композиции классики в джазовой интерпретации. Билеты — от 3 тыс. до 5,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Хаски во время выступления

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Рэпер Хаски во время выступления

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В концерт-холле «Свобода» выступит рэпер Хаски. Он представит новые произведения и старые «хиты-уховертки». Среди его известных треков — «Иуда», «Бит шатает голову», «Панелька», «Пуля-дура», «Никогда-нибудь». Билеты — от 3,6 тыс. до 4,6 тыс. руб.

В МТС Live Холле 3 октября выступит Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Организаторы обещают грандиозное шоу, разрывающие эмоции и глубокий смысл. Выступление дополнит команда музыкантов и художники по свету и звуку. На сцене прозвучат как хиты группы, так и сольные работы Вадима Самойлова. Билеты — от 3 тыс. до 7,8 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 3 октября пройдет открытие Симфонического форума России. Оркестр под управлением Дмитрия Лисса сыграет «Академическую торжественную увертюру» Иоганнеса Брамса, Симфонию № 5 Александра Чайковского, Симфонию № 2 Сергея Прокофьева. Билеты — от 1,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 3 сентября выступит Любовь Успенская — исполнитель в жанре шансона и городского романса. Популярные хиты певицы — «С неба звездочка упала», «Пропадаю я», «Горький шоколад твоего поцелуя». На концерте будет представлен новый хит артистки «По полюшку», который озаглавливает ее текущую программу. Билеты стоят от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В галерее «Синара Арт» начала работу выставка «Папочка» от арт-группы из Красноярска ВИА ЧССХА «Пескоструйщики». Экспозиция посвящена мифическому образу отца-ковбоя. По легенде создателей выставки, у них общий отец, который уехал в Америку, чтобы стать ковбоем. Экспозиция рассказывает историю этого отца, который за время отсутствия стал мифом для его детей. Проект продлится до 26 октября. Билет в галерею — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки "Отсветы. Живопись Виктора Калинина" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки "Отсветы. Живопись Виктора Калинина" в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Отсветы. Выставка Виктора Калинина». В экспозиции около 60 масштабных живописных работ вице-президента Российской академии художеств (РАХ), Народного художника РФ Виктора Калинина из разных творческих периодов. Манеру автора называют светоносной, его творчество характеризуется интересом к внутреннему миру человека и метафорике. Билеты — 400 руб. обычные и 200 руб. льготные.

Экскурсоводы Литературного квартала 27 сентября проведут музыкально-поэтическую пешеходную экскурсию «Нечужая земля» по местам поэта, автора песен «Наутилуса Помпилиуса» Ильи Кормильцева. Участники пройдут мимо сада Павлика Морозова, где собираются создать аллею поэта, Свято-Троицкого собора, где проходил первый в Свердловске рок фестиваль, а затем придут к дому Ильи Кормильцева. Между локациями предлагают послушать песни «Наутилуса Помпилиуса», поэтому с собой просят взять наушники и телефон. Стоимость экскурсии — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арома медиация на выставке Зураба Церетели в "Главном проспекте"

Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ Арома медиация на выставке Зураба Церетели в "Главном проспекте"

Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ

В выставочном центре «Главный проспект» 27 сентября пройдет «Искристая арома медиация» по выставке Зураба Церетели «Я садовником родился». Искусствовед, парфюмерный лектор Алиса Новоселова специально для выставки подобрала ароматы, которые отражают разные техники, места, периоды творчества Зураба Церетели. Вместе посетители смогут погрузиться в «мультисенсорное пространство» и обратить внимание на свои ощущения от него. Вход — 1 тыс. руб.

Спектакли и выступления

В «Синара Центре» 27 сентября пройдут поэтические чтения в рамках проекта «Стихи о» к поэты прочитают свои и чужие произведения о покинутых местах, продолжая идею выставки «Небесная сортировка». На мероприятие приглашены екатеринбургские авторы Юля Долгановских, Евгений Ивачевский, Ярослава Широкова, Илья Ненко, Лёля Собенина, Анастасия Лоцман и Андрей Торопов. Вход по билету на выставку — 400 руб.

В Музее андеграунда 27 сентября плейбек-театр «Отражение» представит перфоманс-соучастие «Музыка в моей жизни». Зрители попадут на импровизацию на сцене, основанную на их собственных историях. Они помогут порефлексировать о том, какую роль музыка играет в жизни и как звучит их собственная мелодия. Билеты — 600 руб.

В Центре современной драматургии (ЦСД) 27 сентября сыграют спектакль «Мурави». Постановка рассказывает историю мальчика Миши и его отца, вернувшегося с войны и старающегося вернуться к обычной жизни. Спектакль одновременно и о трудностях отношений в семье, и о любви и ответственности. Билеты — 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр эстрады в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Театр эстрады в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Театре эстрады 27 и 28 сентября пройдет рок-трибьют, на котором исполнят известные рок-хиты. Зрителей ждут композиции групп AC/DC, Linkin Park, KoRn, Aerosmith, Nirvana и многих других. Билеты — от 600 руб. до 2 тыс. руб.

В Коляда-театре 29 и 30 сентября состоится премьера спектакля Николая Коляды «Сарафанное радио». Действие пьесы происходит в день свадьбы 65-летнего Германа и 20-летней Надежды. Застолье начинается по-русски с тостов, а заканчивается — «тоже по-русски». Билеты стоят от 900 руб. до 1,3 тыс. руб.

В Музее андеграунда 3 сентября пройдет спектакль-концерт «Джеймс Браун: Mans World». Трибьют крестному отцу фанка расскажет не столько о неоднозначной, но захватывающей биографии музыканта, сколько о том, какой след ему удалось оставить после себя. Билеты — 1 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 30 сентября и 1 октября пройдет моноспектакль заслуженного артиста России Даниила Спиваковского «Шинель». Литературно-музыкальный спектакль окунает зрителя в мир меланхолии и иронии. Билеты — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера балета «Эффект Пигмалиона»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Премьера балета «Эффект Пигмалиона»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра 28 сентября в рамках проекта TheatreHD покажут «Эффект Пигмалиона» — хореографическую постановку, переосмысляющую миф о художнике, влюбившемся в созданную им статую. Однако в балетной версии успешный танцор стремиться сделать балериной девушку из городских низов. Спектакль поставлен Театром балета Бориса Эйфмана в 2023 году. Билеты — 500 руб.

В кинозале Ельцин-центра 28 сентября в рамках проекта TheatreHD покажут постановку «Я — Сергей Образцов» в постановке Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова. Главную роль исполняет Евгений Цыганов, постановка с помощью кукол, окружавших героя всю жизнь, показывает не только его биографию, но и весь XX век. Билеты — 450 руб.

В кинозале Ельцин-центра до 30 сентября проходят показы фильма Федерико Феллини «Ночи Кабирии» на итальянском языке с русскими субтитрами. Героиня — наивная и добродушная секс-работница в одном из самых дешевых районов Рима. Кабирия пытается отыскать мужчину своей мечты и начать более хорошую жизнь. Вход — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра с 29 сентября по 5 октября пройдут показы фильма «Цвета времени» Седрика Клапиша на французском языке с русскими субтитрами. Герои, разбирая вещи в доме, находят картину, которая переносит их в Париж конца XIX века. Там они встречаются с Адель, которая пытается раскрыть тайны своей семьи. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 30 сентября покажут фильм Жана-Люка Годара «Презрение». Действие происходит на Капри, где снимают кинокартину об Одиссее и Пенелопе. В центре сюжета — любовный треугольник между сценаристом, его женой в исполнении Брижит Бардо и продюсером. Билеты — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Подготовила Анна Капустина