Президент Грузии предложил Трампу начать отношения «с чистого листа»

Президент Грузии Михаил Кавелашвили предложил президенту США перезагрузить двусторонние отношения. Он также провел несколько встреч с представителями американской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кавелашвили

Фото: Соцсети Михаила Кавелашвили Михаил Кавелашвили

Фото: Соцсети Михаила Кавелашвили

«Я сказал президенту США, что пришло время начать наши отношения с чистого листа. Он ответил, что рассмотрит этот вопрос. Он пообещал обязательно вернуться к этой теме и связаться со мной»,— сказал Михаил Кавелашвили на полях Генассамблеи ООН (цитата по 1TV).

Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились в 2024 году, когда власти кавказской страны приняли закон об иностранном влиянии. Он также известен как закон об иноагентах. В мае 2025-го Палата представителей США приняла законопроект о санкциях в отношении лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта».