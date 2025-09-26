В Госдуму внесли проект о круглогодичных штрафах за несообщение в военкомат о переезде

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому штрафовать за несообщение в военкомат о переезде можно будет в течение всего года, а не только в период призыва.

Поправки инициированы группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и вносятся как корреспондирующие в связи с внесенным ранее проектом о круглогодичном призыве. Документ предлагает изменить ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Сейчас призывника могут оштрафовать только в период проведения призыва. Поправки исключают из статьи это положение.

В июле 2025 года Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли на рассмотрение проект, согласно которому призыв будет осуществляться весь год — с 1 января по 31 декабря (сейчас два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря). Документ предполагает, что в течение года призывники будут проходить медосвидетельствование, психологический отбор и заседание призывной комиссии. А отправляться к местам прохождения военной службы они будут в уже установленные законом сроки призыва — в апреле-июле и октябре-декабре.

В феврале депутаты во главе с господином Картаполовым также предложили повысить штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Ранее статья КоАП предполагала штрафы до 5 тыс. руб. Новый закон повысил санкцию до 20 тыс. руб.

Полина Мотызлевская