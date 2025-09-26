Британский банк HSBC показал работу квантовых технологий на финансовых рынках

25 сентября британская финансовая группа HSBC объявила о «первом в мире известном эмпирическом доказательстве» ценности современных квантовых компьютеров для решения реальных задач в алгоритмической торговле облигациями.

HSBC использовал один из самых современных квантовых процессоров IBM Heron. С его помощью банк на 34% улучшил прогнозирование цены облигаций при реальных торгах. HSBC и IBM применили квантовую обработку к анонимизированному набору данных о торговле европейскими облигациями и пришли к выводу, что это может значительно повысить эффективность работы на рынках.

HSBC отмечает, что квантовый процессор IBM Heron смог настолько улучшить классические вычислительные процессы, что «успешно выявил скрытые ценовые сигналы в более сложных рыночных данных, чем стандартные технические решения, которые уже используются при алгоритмических торгах».

«Является ли это таким же технологическим прорывом, каким в свое время стал запуск первого искусственного спутника Земли? У меня такое чувство, что да,— полагает руководитель группы квантовых технологий в HSBC Филип Инталлура.— Это вполне может вызвать всплеск активности со стороны других стран и игроков рынка, которые захотят использовать подобные технологии».

Евгений Хвостик