Торговый дом ММК делает ставку на комплексный клиентский сервис

Директор ООО «Торговый дом ММК» Григорий Щуров поделился опытом по развитию бизнеса в ходе конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок» в Магнитогорске: стабильный рост компании обеспечивает комплексный клиентский сервис на базе цифровых решений и расширения услуг для покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Среди ключевых элементов сервиса, по словам спикера, — близость к клиенту и ассортимент, соответствующий потребностям покупателей. Торговый дом ММК обладает развитой сетью складов в 37 городах России, где представлено 10 тыс. номенклатурных позиций металлопродукции. Четыре подразделения компания являются производственными, 16 имеют розничные точки продаж, количество заказов в которых за восемь месяцев этого года увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2024 года в 1,3 раза.

Конкурентоспособность компании также обеспечивают онлайн-продажи. Объем продаж через корпоративный маркетплейс за восемь месяцев 2025 года практически удвоился по сравнению с предыдущим годом и составил 163 тыс. т (84,5 тыс. т за восемь месяцев 2024 года и 150,6 тыс. т за весь 2024 год). В 1,6 раза увеличилось количество заказов металлопродукции ТД ММК на маркетплейсе OZON.

Еще один фактор клиентоориентированости — услуги по переработке металлопроката. «Наличие собственных металлоперерабатывающих мощностей в регионах присутствия позволяет ТД ММК в кратчайшие сроки выполнять заказы клиентов. Среднемесячный объем переработки вырос с 9,35 тыс. т в 2024 году до 13 тыс. т по итогам восьми месяцев 2025 года», — подчеркнул Григорий Щуров.

Одновременно, по его словам, компания работает над сокращением времени отгрузки и доставки продукции. Расширение собственных складских площадей с 99 тыс. кв. м до 113 тыс. кв. м и увеличение количества грузоподъемных механизмов позволило создать дополнительные зоны погрузки. Произведен перевод 100% кранов на управление с пола. Все активнее используется доставка автотранспортом, имеющим ряд преимуществ. Это и быстрая доставка (до 1-3 дней), и возможность отслеживать местонахождение груза в пути, и доставка на объекты, не оборудованные железнодорожными путями и грузоподъемными механизмами. Всего ММК за восемь месяцев 2025 года ТД организовал доставку клиентам автотранспортом 177 тыс. т продукции за 19 тыс. рейсов. Экономический эффект от перехода на автодоставку с доставки железнодорожным транспортом за этот период составил 168 млн руб.

Как отметил Григорий Щуров, в каждом направлении деятельности ТД важную роль играет цифровизация. Глобальным в этом смысле является вступивший в финальную стадию проект «Умный склад». Он нацелен на улучшение организации хранения, повышение оперативности операций и ускорение приемки и отгрузки товара. В рамках проекта уже систематизировано адресное хранение, разработана и внедрена топология, склады разделены на зоны и ячейки. Автоматизированы процессы приемки и отгрузки, внедрена работа с терминалами сбора данных, настроен блок аналитической отчетности, позволяющий онлайн отслеживать динамику работы склада и своевременно реагировать на изменения. Установлены знаки навигации к зонам погрузки и непосредственно в них.

«На данный момент итогом реализации проекта „Умный склад“ стало уменьшение времени нахождения автотранспорта на складе, а время погрузки одной машины сократилось более чем вдвое — с 1 часа 15 минут до 32 минут. Среднемесячный грузооборот (вход/выход) на собственных площадках ТД за восемь месяцев 2025 года составил 105,2 тыс. т (86,8 тыс. т в 2024 году)», — заключил спикер ММК.

ПАО «ММК»