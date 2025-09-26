«Озон Фармацевтика» выплатит дивиденды за полугодие

Акционеры ПАО «Озон Фармацевтика» на собрании 22 сентября решили выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 года. На эти цели выделено 275,2 млн руб. Именно такую сумму ранее рекомендовал выплатить совет директоров компании. Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, зарегистрированные по состоянию на 6 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплата дивидендов будет осуществляться за счет чистой прибыли за отчетный период и нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение «чистый долг/EBITDA» не превышает 3. Если это соотношение будет не более 2, компания обязуется направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, а если не более 1, то не менее 35%.

Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 1,7 млрд руб. Это на 11% ниже результата предыдущего года. Выручка организации выросла на 16% и составила 13,3 млрд руб. Соотношение «чистый долг/12M EBITDA» снизилось до 1,0.

Производственные мощности компании расположены в Жигулевске, где работает ООО «Озон», а также в ОЭЗ «Тольятти» (ООО «Озон Фарм», ООО «Медика» и ООО «Мабскейл»). Научно-исследовательские лаборатории находятся в биофармацевтическом кластере «Сколково» и в Химках.

Андрей Сазонов