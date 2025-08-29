Совет директоров «Озон Фармацевтики» рекомендовал дивиденды на 275 млн рублей

Совет директоров ПАО «Озон Фармацевтика» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 275 млн руб. Это следует из пресс-релиза компании.

Датой определения лиц, которые имеют право получить дивиденды при распределении прибыли за шесть месяцев 2025 года, предложено назначить 6 октября.

Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 1,7 млрд руб. Это на 11% ниже результата предыдущего года. Выручка организации выросла на 16% и составила 13,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA «Озон Фармацевтики» в первом полугодии составила 4,4 млрд руб.