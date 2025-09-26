Еще 5,6 млн рублей штрафа насчитали «МСУ-1», реконструирующему шлюзы в Городце

Подрядчику АО «Монолитное строительное управление-1», реконструирующему шлюзы Городецкого гидроузла, выставили очередную претензию из-за ненадлежащего исполнения госконтракта. Сумма неустойки от 22 сентября 2025 года составила 5,6 млн руб., указано в карточке контракта.

ФКУ «Дирекция госзаказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» насчитало эту неустойку за неисполнение 56 предписаний, выданных с 14 февраля по 16 июня 2025 года, — по 100 тыс. руб. за каждое.

Общая сумма претензий заказчика к подрядчику составляет сейчас 31,9 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на реконструкцию Городецкого гидроузла заключили в декабре 2021 года. Первоначальная стоимость оценивалась в 22 млрд руб., работы должны были завершить в декабре 2024 года. Позднее стоимость контракта выросла до 31,8 млрд руб., а срок завершения работ перенесли на 2026 год.

22 июля 2025 года на гидроузле произошла авария: во время строительных работ обрушилась часть бетонной перемычки между камерами шлюзов №№15 и 16, камеру шлюза №15 затопило. Из-за аварии движение через шлюзы приостанавливали до 26 июля.

