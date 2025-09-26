Экспорт сельхозпродукции из Татарстана в Индию превысил импорт в 39 раз

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Татарстана в Индию в прошлом году составил 109,2 млн руб., а импорт — 2,8 млн руб. Об этом «РБК Татарстан» рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

107,2 млн руб. в прошлом году пришлось на экспорт подсолнечного масла. Большую часть импорта в Татарстан из Индии составил дробленый арахис (1,3 млн руб.) и сушеный виноград (0,8 млн руб.).

По итогам 2024 года республика экспортировала агропродукции на 470,1 млн руб. Из этой суммы 319,9 млн руб. пришлось на долю масложировой продукции.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Индией и Татарстаном в 2024 году вырос более чем в два раза на 124,5% по сравнению с 2023 годом.

Марк Халитов