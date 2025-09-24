Товарооборот Татарстана с Индией за 2024 год вырос более чем в два раза

Товарооборот между Индией и Татарстаном в 2024 году вырос более чем в два раза на 124,5% по сравнению с 2023 годом. Об этом «РБК Татарстан» сообщил министр промышленности и торговли республики Герман Лернер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибытие в Казань премьер-министра Индии Нарендры Моди во время саммита БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Прибытие в Казань премьер-министра Индии Нарендры Моди во время саммита БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Основные товары, импортируемые из Индии, — это средства наземного транспорта, каучук, резина и изделия из них, заявил господин Лернер.

«Торговля стала более активной за счет расширения экспорта из Татарстана, диверсификации товарной структуры, также параллельно растут контакты между предприятиями и деловыми миссиями. Уверен, что в ближайшие годы мы будем наращивать взаимный товарооборот», — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Индия стала крупнейшим экспортером продукции агропромышленного комплекса Татарстана. В Казани 8–9 октября пройдет форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», посвященный укреплению взаимоотношений между странами.

Марк Халитов