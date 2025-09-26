«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» (MOEX: GAZP) возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Транспортировку газа приостанавливали на время плановых профилактических работ, которые проходили с 18 по 26 сентября. В «Газпроме» отметили, что такие работы проводятся два раза в год: весной и осенью.

Газопровод «Сила Сибири» — это совместный проект «Газпрома» и китайской компании CNPC. С помощью трубопровода Россия поставляет газ в КНР. В сентябре «Газпром» и CNPC договорились об увеличении поставок газа в Китай с 38 до 44 млрд куб. м в год.