NYT: Минюст США готовится расследовать деятельность фондов Джорджа Сороса

Высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США Аакаш Сингх дал распоряжение подготовить план расследования в отношении фондов, созданных американским миллиардером Джорджем Соросом. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на имеющийся у издания документ. Распоряжение было отправлено прокурорам нескольких штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, а также Вашингтон (округ Колумбия).

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Минюст хочет, чтобы прокуроры начали расследования против созданных господином Соросом фондов «Открытое общество» (признаны нежелательными в РФ). В письме Аакаш Сингх ссылается на указания Дональда Трампа и называет целый ряд конкретных обвинений, по которым могут быть начаты такие расследования — от поджогов до поддержки терроризма. Как отмечает NYT, подобное прямое вмешательство президента США в работу Минюста нарушает сложившуюся практику взаимодействия разных институтов.

Деятельность организаций, основанных Джорджем Соросом, давно вызывает недовольство правых консервативных политиков в разных странах. Дональд Трамп ранее уже призывал привлечь к ответственности господина Сороса за поддержку «насильственных протестов» в США. Резко критиковали господина Сороса и связанные с ним организации президент Венгрии Виктор Орбан и крайне правые в израильском правительстве.

Яна Рождественская