Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности за поддержку протестов в США

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к ответственности бизнесмена Джорджа Сороса за поддержку «насильственных протестов» по всей стране. По словам американского президента, миллиардер и «его группа психопатов», включая «безумных друзей с западного побережья», нанесли огромный ущерб Соединенным Штатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Джордж Сорос и его замечательный радикальный левый сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории Соединенных Штатов Америки»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Закон о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (RICO), о котором упомянул Дональд Трамп, предусматривает уголовное преследование или гражданскую ответственность за получение прибыли от рэкета или участие в рэкетирской деятельности.

Джордж Сорос — основатель хедж-фонда Soros Fund Management и один из богатейших людей мира. Он долгие годы остается крупнейшим спонсором Демократической партии США. На президентских выборах 2024 года он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая в итоге проиграла Дональду Трампу.

Лусине Баласян