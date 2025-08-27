Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности за поддержку протестов в США

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к ответственности бизнесмена Джорджа Сороса за поддержку «насильственных протестов» по всей стране. По словам американского президента, миллиардер и «его группа психопатов», включая «безумных друзей с западного побережья», нанесли огромный ущерб Соединенным Штатам.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Джордж Сорос и его замечательный радикальный левый сын должны быть привлечены к ответственности по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории Соединенных Штатов Америки»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Закон о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (RICO), о котором упомянул Дональд Трамп, предусматривает уголовное преследование или гражданскую ответственность за получение прибыли от рэкета или участие в рэкетирской деятельности.

Джордж Сорос — основатель хедж-фонда Soros Fund Management и один из богатейших людей мира. Он долгие годы остается крупнейшим спонсором Демократической партии США. На президентских выборах 2024 года он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая в итоге проиграла Дональду Трампу.

Лусине Баласян

Жизненный путь Джорджа Сороса

«Мой принцип состоит в том, чтобы, прежде всего, стремиться выжить, а уж потом заработать»
Дьорд Шварц, так звали будущего финансиста Джорджа Сороса, родился 12 августа 1930 года в Будапеште в состоятельной семье еврейского адвоката. Во второй половине 1930-х годов из-за усиления нацистских настроений его отец был вынужден сменить фамилию на венгерскую — Сорос. В 1944 году, когда Венгрию оккупировали гитлеровские войска, он по фальшивым документам вывез семью в Великобританию

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я преодолел все трудности в основном потому, что признавал ошибки»
После переезда в Великобританию Сорос поступил в Лондонскую школу экономики, где его преподавателем был известный философ и социолог Карл Поппер. Взгляды Поппера оказали больше влияние на Сороса. Позже финансист использовал их для разработки так называемой «теории рефлексивности рынков», согласно которой трейдеры торгуют ценными бумагами, исходя из ожиданий цен в будущем, а поскольку ожидания напрямую связаны с психологией, на них можно оказать информационное воздействие

Фото: AP

«Умные люди могут получить настоящее богатство, когда они действительно посвятят себя этому»
Карьера Сороса началась в 1956 году в США. Сорос начал карьеру трейдера с международного арбитража — покупки ценных бумаг в одной стране и продаже их в другой. Купля-продажа ценных бумаг за несколько лет принесла ему хороший доход

Фото: AP / Melanie Einzig

«Все свои решения я принимаю на основании некоего сочетания теории, практических знаний и внутреннего чувства»
В 1967 году финансист создал свой первый инвестиционный фонд, а еще через три года стал главой и совладельцем нового фонда Double Eagle, который занимался спекулятивными валютными операциями, а позже превратился в знаменитый Quantum Group. К середине 1990-х капитал фонда составлял уже $10 млрд

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

«Иногда наступают такие моменты, что я работаю просто яростно. А все потому, что я действительно в ярости от того, что приходится работать»
Сомнительную славу лучшего спекулянта современности Джордж Сорос получил в 1992 году. В июле из-за несогласованных действий немецкого Бундесбанка и Банка Англии курс фунта стерлингов по отношению к немецкой марке начал снижаться. 15 сентября 1992 года фонд Сороса Quantum Group принялся брать в долг фунты, покупая на них марки, что привело к обвалу английской валюты, который вошел в историю как «черная среда»
На фото: чучело Джорджа Сороса сжигают в ходе протестов в Малайзии

Фото: AP / Bernama

После распада Советского Союза на территории России начал работать филиал фонда Open Society. Миллиардер вкладывал большие суммы в российскую науку, развитие интернета, издавал учебники по истории и культурологии. По словам самого Сороса, именно в России он совершил свое «худшее вложение в жизни», купив совместно с Владимиром Потаниным акции компании «Связьинвест», цена на которые уже через год упала вдвое
На фото: Джордж Сорос(справа) и президент России Борис Ельцин

Фото: AP

«Я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменять правила игры»
После обвала английской валюты Банк Англии пытался выкупать фунты, но ему не хватило резервов. За несколько дней валюта потеряла более 12% стоимости. Скупив подешевевшие фунты, Сорос вышел из игры с прибылью $1,5 млрд, а Великобритания вышла из Европейского валютного союза

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Я всегда был и буду законопослушным гражданином»
С начала 1980-х Джордж Сорос финансировал демократические движения в Польше, Чехословакии, а после 2003 года его стали называть спонсором грузинской «революции роз» и идеологом «цветных» революций. После смены власти на Украине Сорос заметно активизировался и собирался инвестировать в Украину $1 млрд
На фото: Джордж Сорос (справа) на форуме в Киеве в 2004 году

Фото: Reuters

«До сих пор я считаю себя большим эгоистом и алчным человеком. Свои огромные потребности и желания я всегда ставлю превыше всего остального»
На сегодняшний день состояние Джорджа Сороса журнал Forbes оценивает в $6,7 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я никогда не пытался выделиться. Даже тогда, когда имел уже не один миллион, старался жить очень скромно, гораздо проще нежели мне позволяли мои финансы»
Джордж Сорос считается известным филантропом, при этом он выделяет деньги как для помощи странам Африки, так и на пропаганду легализации наркотиков и однополых браков. 1979 году им был учрежден благотворительный фонд Open Society, цель которого заключается в построении открытого общества во всем мире. В настоящее время представительства фонда находятся в более чем 50 странах мира, а ежегодные расходы Сороса на благотворительность оцениваются в $300 млн

Фото: Reuters

«Я не хочу быть известным через много лет, чтобы после смерти мое имя вспоминали и восхищались. Мне гораздо важнее влиять на происходящее здесь и сейчас, жить реальной жизнью, а не мечтами о будущем»
Джордж Сорос был женат трижды. Последней избранницей американского финансиста стала Тамико Болтон, на которой он женился в сентябре 2013 года. У миллиардера пятеро детей от разных браков

Фото: Reuters

