Экс-депутат Напсо отверг обвинения в изнасиловании своей помощницы

Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо назвал «заказным фейком» информацию о том, что он изнасиловал свою помощницу.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Напсо

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

25 сентября «Ъ» узнал, что СКР объявил в розыск и возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата по ч. 1 ст. 131 УК (изнасилование). По данным следствия, депутат в марте 2023 года изнасиловал 19-летнюю помощницу, а спустя несколько дней после этого, 1 апреля 2023 года, вылетел из Минска в Ереван и с тех пор в Россию не возвращался.

«Ничего подобного никогда не было. Никаких розысков, соответственно, нет. Думаю, это какой-то заказной фейк»,— сказал господин Напсо ростовскому порталу 161.ru. Он также отметил, что действительно давно не находится в России, так как проходит лечение в ОАЭ.

Юрий Напсо был депутатом Госдумы от ЛДПР с 2007 года. Переизбирался в 2011, 2016 и 2021 годах. Занимал пост первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству. В апреле 2025 года депутата лишил мандата за прогулы, так как он более двух лет не появлялся на работе. По словам господина Напсо, все это время он проходил лечение за границей, что подтверждается медицинскими документами.

Полина Мотызлевская