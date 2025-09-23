От забора до кутюра

На фестивале в Сан-Себастьяне (Страна Басков, Испания) показали уже много конкурсных фильмов, но ничего выдающегося пока не обнаружил Андрей Плахов. Наибольшее оживление вызвал фильм «Кутюр» с Анджелиной Джоли и ее собственное появление на фестивале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С персонажем Луи Гарреля героиня (Анджелина Джоли) проводит ночь перед операцией, прощаясь с молодостью, здоровьем и красотой

Фото: Pathe

В главной конкурсной программе преобладает европейское кино, а это означает небольшие бюджеты, собранные по крупицам у основных инвесторов, среди которых особенно часто встречаются французские Canal+, Arte, Les Films de Losagne, Why Not Productions, немецкие, швейцарские и бельгийские кинокомпании. Иногда национальность фильма даже трудно определить. Но только не в том случае, если он снят статусным режиссером из Франции. Тут сразу галльским духом пахнет.

Вот «Два пианино» Арно Деплешена — история талантливого пианиста Матиаса (Франсуа Сивиль), который после японского контракта возвращается в родной Лион, чтобы столкнуться с призраками прошлого и даже с самим собой: в мальчике, случайно встреченном в парке, он видит копию того Матиаса, каким он был в восьмилетнем возрасте. Поразительное сходство неслучайно: мальчик из парка — это его сын. Факт, который держит в тайне мать подростка Клод (Надя Терешкевич), некогда возлюбленная Матиаса, ныне жена его ближайшего друга-художника. Параллельно развивается сюжет с перипетиями музыкальной карьеры героя, в которой важная роль отведена его суровой пожилой наставнице Елене.

Эту роль, мобилизуя всю свою мощную ауру и окрашивая в почти мистические инфернальные тона, играет великая Шарлотта Рэмплинг. Но даже она не способна придать свежести фильму, который задыхается и буксует от своей надуманной фабулы.

Режиссер Деплешен ни с того ни с сего отправляет на тот свет мужа Клод и как будто открывает ей с Матиасом путь к счастью. Да и мальчик уже готов признать нового, а на самом деле старого, то есть биологического отца. Но нет, герои в течение всего фильма рефлексируют, маются от каких-то внутренних комплексов и застарелых обид, чтобы так и не сойтись. Якобы тонкий психологизм, а на самом деле — искусственность и пустота, присущие так называемому франко-французскому кино: ироническое обозначение издержек национальной традиции.

Другой пример — фильм Жоакима Лафосса «Шесть весенних дней», про разведенную женщину, которая с двумя малолетними сыновьями и любовником едет отдохнуть в Сен-Тропе на пустующую виллу бывшего мужа без его ведома и разрешения. Единственное, что отличает эту картину от подобных: героиня и ее потомство — чернокожие французы. Но все равно — французы со всеми вытекающими последствиями, и фильм, снятый в копродукции с Бельгией и Люксембургом, принадлежит все той же сфере душного, псевдопроблемного, выхолощенного кино.

Живее, энергичнее и, что важно, интернациональнее выглядит «Забор» — новая работа маститой Клер Дени, хорошо знающей Африку и именно там разыгрывающей действие пьесы Бернара-Мари Кольтеса «Битва негра с собаками», написанной еще в 1979 году. Это действие происходит в течение одной ночи на огороженной и охраняемой строительной площадке, куда приходит житель соседней деревни с требованием до рассвета выдать ему тело погибшего на стройке брата. Начальника стройки играет Мэтт Дилон, почти достигший харизматического величия Клинта Иствуда, а его подчиненного-психопата, виновного в смерти аборигена,— Том Блайт. Тоже весьма выразительная роль. Они воплощают два типа авантюристов-колонизаторов, пребывающих в состоянии глубокого морального распада. Дени стремится насытить сюжетную схему современными аллюзиями (упоминается даже группа «Вагнер»), но абстрактная театральность конструкции все равно явно дает о себе знать.

Еще одна французская постановщица (ее зовут Алис Винокур) выступила в тандеме с большой заокеанской звездой. Фильм называется «Кутюр»: речь о международной индустрии моды.

Появление в Сан-Себастьяне Анджелины Джоли, вызвав ажиотаж и почти что уличные беспорядки, немного отвлекло фестиваль от пропалестинских манифестаций.

Актриса не спешила с политическими заявлениями, сказала только на пресс-конференции, что любит Америку, но сейчас не узнает ее. Затронула также тему онкологических болезней — как раз по теме фильма: ее героиня в разгар работы над рекламным кинопроектом для дома высокой моды обнаруживает, что у нее агрессивный рак груди. Джоли тонко, без пережима играет смятение, страх и попытки «держать спину». А фоном для этой драмы становятся переживания и проблемы других жриц индустрии гламура — швей, стилисток и, конечно, моделей, собранных в широком географическом диапазоне, от Судана до Украины.

Алис Винокур не так давно сняла картину «Проксима» о космонавте-француженке, проходящей стажировку в России, в Звездном городке. Мастером «производственного фильма» она проявила себя и в новой работе. При всей международности «Кутюр» остается французским (но не франко-французским!) фильмом: действие происходит в Париже, а за местную составляющую отвечает актер Луи Гаррель. С его персонажем, почти не меняющим вяло-меланхоличного выражения лица, главная героиня проводит ночь перед операцией, прощаясь с молодостью, здоровьем и красотой.

Андрей Плахов