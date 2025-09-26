Кисловодск вошел в тройку российских городов с самым чистым воздухом

Кисловодск вошел в топ-3 городов с самым чистым воздухом для отдыха осенью 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на рейтинг сервиса бронирования TVIL.RU сообщает глава города-курорта Евгений Моисеев.

Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

При составлении списка использовались данные разнообразных открытых российских экологических рейтингов.

В число лидеров рейтинга вошли и другие города Кавминвод — Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.

Наталья Белоштейн