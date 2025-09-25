Александр Лукашенко неисчерпаем, как и атом

25 сентября президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, в павильон «Атом», где в рамках «Мировой атомной недели» проходил Глобальный атомный форум. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что событием при этом стал приезд на этот же форум президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Владимир Путин не опоздал в павильон «Атом»

Форум в павильоне «Атом» на ВДНХ был приурочен к 80-летию атомной промышленности России (и, не исключено, к юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН). Обновленный некоторое время тому назад павильон «Атом» подходил для «Мировой атомной недели». Тут прямо в холле можно, оказалось, обсудить для начала историю атомной энергетики, чтобы потом, в зале заседаний, начать обсуждать ее будущее. Здесь посидели президент России Владимир Путин, глава «Росатома» Алексей Лихачев, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-президент Ирана Мохаммад Эслами, вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев и, наконец, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Подошел президент Белоруссии Александр Лукашенко (разве мог не подойти…). Но подошел последним, вместе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Рафаэлю Гросси доставалось главное внимание в этом собрании. Владимир Путин показывал на него и говорил коллегам:

— Мы представляем его интересы!.. Мы действуем по его поручению!..

Господин Гросси был не против. А организаторы, без сомнения, благодарны ему за то, что он приехал. С одной стороны, мероприятие оказалось крупным, и было бы странно не приехать, но и приехать тоже в некоторой степени странно. В том смысле, что любое крупное международное мероприятие в Москве вряд ли приветствуется на Западе, а господин Гросси своим присутствием, так сказать, освятил форум, который теперь можно было называть хоть как: хоть мировым, хоть атомным. К тому же за время частых поездок на АЭС в проблемных регионах Рафаэль Гросси стал не чужим человеком для России.

У Владимира Путина на вечер в Кремле было намечено несколько двусторонних встреч с участниками форума, но вскоре после начала мероприятия стало ясно, что рано эти встречи не начнутся, а закончатся за полночь.

— Все больше стран, крупных компаний видят в мирном атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития, говорил господин Путин.— Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности.

Параллельно, конечно, формируется и другое, всем известное отношение к атомной энергетике, но об этом на таком форуме было бы странно что-то услышать.

И Владимир Путин говорил о том, что атомная энергетика победила, как о деле решенном:

— Очевидно, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины. И это не только надежные решения, на основе которых создаются передовые атомные энергоблоки. Важно и другое — наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так, только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное электроснабжение.

Известно, что пару АЭС для этих целей уже присмотрел, например, «Сбер».

Глава «Росатома» Алексей Лихачев (третий слева) провел экскурсию по выставке в музее «Атом»

— В результате уже к середине столетия, по прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций мира может увеличиться более чем в 2,5 раза и составить почти тысячу гигаватт,— добавил президент России.— Причем рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно страны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал.

В фойе им удалось, видимо, обсудить много чего:

— Мы сейчас только, перед началом этой сессии, с коллегами, перед тем как выйти сюда, в зал, сидели, обменивались мнениями — так, в неформальном режиме,— рассказал господин Путин.— И хотел бы в этой связи тоже отметить, что, по оценкам ОЭСР, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году. Это примерно 8 млн тонн. Однако фактически это может произойти уже и в 2060-е годы. То есть это все очень быстро… На наших глазах может все это произойти.

Ну на наших-то вряд ли.

Но, может, кто-то рассчитывает на новые технологии и в медицине.

— С учетом того что четверть запасов приходится на месторождения, где уран является попутным компонентом, уже в 2030 году — сейчас перехожу к главному, чем мы, считаю, Россия может гордиться,— мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом,— объяснял российский президент.— Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Что это значит? Это значит, практически весь объем — 95% отработавшего топлива — будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять по сути вопрос обеспеченности ураном.

Еще бы ядерный синтез наладить да «Токамак», так сказать, запустить…

Все, кто предвкушал выступление Александра Лукашенко, не ошиблись в своих ожиданиях.

— Ну, вы знаете, в какой ситуации находится Россия, и мы в том числе с Российской Федерацией… Что только о нас сегодня не пишут, не говорят, обзывают разными словами, вы это знаете тоже…— пожаловался президент Белоруссии.— И агрессоры мы, и соагрессоры и так далее… Ну что там греха таить, у России, как и у всех других стран, которые здесь присутствуют, проблем предостаточно, особенно у нашей Российской Федерации!

Но только не у Белоруссии.

— Много вопросов, много проблем и много борьбы, которую оценят в будущем, я в этом просто убежден, но тем не менее, ну и о чем сегодня говорим?! Мы что, говорим сегодня о войне, мы говорим о военных проблемах? Нет! — воскликнул Александр Лукашенко.— А с подачи той же России, у которой немало проблем, мы говорим о мирном атоме!

Мирный атом тоже находится на воюющих территориях и оттого кажется не таким уж мирным, но об этом, сразу стоит сказать, не было произнесено ни слова на этом круглом столе. Ничего не сказал об этом и Рафаэль Гросси. А он о многом говорил. И даже о «Токамаке», в который, похоже, верит.

— Мы собрались на форум, где эта Россия делится своим опытом! — продолжал президент Белоруссии.— Назовите еще другую страну, которая бы вот так открыто, честно заявила: приходите и смотрите самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся! Поверьте мне, я уже опытный и старый (неожиданное признание.— А. К.) политик… Вот так, в открытую, в сложные времена заявить о том, что приходите, мы будем с вами сотрудничать, и мы вас научим!.. Такой страны я не знаю!

Александр Лукашенко был центром общего вниимания на форуме

Александр Лукашенко яростно защищал Россию, хотя на нее никто и не нападал.

— У России сегодня нет секретов в самой секретной отрасли…— продолжал он.— Ну, я это говорю не потому, что это старший брат там, как я часто в шутку говорю… Не потому, что мы друзья с Владимиром Владимировичем…

Но разве и не поэтому тоже?

— Попробуйте опровергнуть мой тезис! — настаивал Александр Лукашенко.— В сложные времена Россия открывает нам самую секретную сферу и больше всего, как здесь Алексей (глава «Росатома» Алексей Лихачев.— А. К.) сказал, это продемонстрировано было на Беларуси! Станций построено много атомных, Россия построила, наверное, больше, чем кто-либо, и построит еще немало ядерных блоков… Но чтобы прийти в другую страну и сказать: мы вам построим, вот вам кредит, мы вам построим самую современную в некоторых направлениях опытную станцию… Сережа Кириенко (первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, который до Алексея Лихачева возглавлял «Росатом».— А. К.) здесь присутствует… Начинали мы тогда строить с ним самую современную станцию…

Для кого-то Сережа, а для кого-то Сергей Владиленович.

— И мы вместе создали атомную станцию, реализовали самый продвинутый проект! — продолжал горячиться Александр Лукашенко.— Мы создали самую современную, красивую... Я этим горжусь — самую красивую атомную станцию! Всякое было… Отладки, наладки… Западники прекращали нам поставлять какое-то оборудование… Россия на марше делала замену, и мы совершенствовали работу станции, уже с Алексеем (гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.— А. К.) встречаясь… там… не единожды…

Огромное, спасибо за принятое решение, Сережа (первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.— А. К.), Алексей (глава «Росатома» Алексей Лихачев.— А. К.), спасибо! Извините, я уже и забыл ваши отчества, по имени всегда называл вас (да и вряд ли знал.— А. К.). Спасибо вам за то, что вы реализовали этот проект и что Алексей (глава «Росатома» Алексей Лихачев.— А. К.) не уходит из Беларуси…

Скажу откровенно, мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь!

То есть вопрос решен.

— У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию! — воскликнул господин Лукашенко.— Мы будем ее строить вместе с россиянами, потому что они научили нас это делать!.. Хочу вас еще раз публично попросить не уходить из Беларуси,— попросил он, но ведь никто же вроде и не собирается.— Думаю, я смогу убедить президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать, и не только в плане реализации наших с вами задумок… со времен Сергея Кириенко еще…

Но тут внимание президента Белоруссии переключилось на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси:

— Ну, и хочу и вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком! Настоящим человеком!

Отчего-то он склонял главу МАГАТЭ в прошедшем времени, словно все было кончено.

— Наша станция,— пояснял Александр Лукашенко,— вы помните, была серьезно политизирована: и не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве… Вы много раз бывали на этой станции… Но вы в открытую перед журналистами говорили: не нападайте на Беларусь, они строят с россиянами самую продвинутую станцию! Вопросов нет! Вы сделали огромное дело, вы никогда не подставили нас с россиянами и не заставляли нас оправдываться, вы были искренним и порядочным человеком!

Александр Лукашенко не наговорился и после форума

Тут президент Белоруссии выдержал театральную паузу и продолжил, выкладывая, наверное, самый главный свой козырь:

— Ну и потом!.. Владимир Владимирович сказал, что если господин Гросси захочет быть руководителем Организации Объединенных Наций, ну почему мы будем возражать?! Спасибо вам огромное за все то, что вы сделали!

Уж господин Гросси не знал, куда и деваться.

После выступления президента Белоруссии нет никакого смысла рассказывать о каких-то других выступлениях: бледные тени.

А выступили-то все, кто сидел за круглым столом, включая русскоговорящую девушку из Казахстана, которая интересовалась у Владимира Путина, как лучше постигать мир.

Лидеры Эфиопии и Нигера заявили, что хотят построить блоки АЭС у себя в странах (профильный министр из Нигера, кажется, от себя такого даже не ожидал, а еще меньше ожидал от него этого господин Лихачев, который аккуратно сказал, что «это крайне интересно»). И все ссылались на речь Александра Лукашенко. Похоже, он их и зажег, вернее, воспалил.

Более того, господин Лукашенко на этом не закончил. Когда встреча за круглым столом завершилась и он уже был у выхода из павильона, журналисты что-то прокричали ему, и он замахал рукой: да идите же, мол, все ко мне!

Все и пришли. И он еще долго продолжал. Мы усвоили главное: что «Орешник» уже на пути в Белоруссию.

Он так хотел, чтобы мы это усвоили.

Андрей Колесников