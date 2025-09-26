ВТБ исключил снижение доли государства ниже 50%

Сценарий, при котором доля государства в капитале ВТБ (MOEX: VTBR) опустится ниже контрольной, невозможен. Об этом заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в ответ на вопрос о возможном снижении доли государства в течение пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«При условии 100%-й оплаты преимущественного права в оставшиеся четверг и пятницу доля Российской Федерации в обыкновенных акциях составит 50,03%»,— отметил Дмитрий Пьянов (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас государство в лице Росимущества владеет 61,8% ВТБ.

По словам господина Пьянова, после проведения допэмиссии доля розничных инвесторов в капитале организации может подняться с 20 до 25%. По прогнозу ВТБ количество его акционеров-физлиц вырастет до 1,3 млн. Кроме того, после регистрации допэмиссии ВТБ планирует обратиться в индексный комитет Мосбиржи.

После объявления итогов допэмиссии стоимость акций ВТБ составила 70,4 руб., что превысило цену их размещения (67 руб.) на 5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Акции ВТБ разыгрались».